ИА «Ореанда-Новости». В день независимости Украины планируют устроить военный парад. Именно он должен вызвать «землетрясение в Кремле», со слов народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, об этом политик заявил в эфире телеканала NewsOne.



Со слов депутата Верховной рады Украины Олега Барна, Украине есть чем похвастаться во время военного парада в день независимости:

«Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — заявил депутат.

Барна также сообщил, что танк Т-64 является самым надёжным танком и по характеристикам превосходит российские аналоги на базе «Армата».

Ситуацию с заглохшим танком в Киеве он также прокомментировал, назвав инцидент «техническим моментов», подчеркнув, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».

22 августа ресурс «112 Украина» сообщал, что направляющийся на репетицию парада танк остановился, и из боевой машины пошел дым. Танк пришлось эвакуировать, так как самостоятельно уехать он не смог. А в субботу, 18 августа, в бизнес-центр врезалась зенитно-ракетная установка «Бук», это случилось во время репетиции парада. ЗРК нанесла незначительные повреждения.

Напомним, в апреле этого года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о том, что День независимости страна будет отмечать 24 августа и в этот день проведут военный парад. Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, в военном параде примут участие 250 единиц военной техники и боле четырёх тысяч военнослужащих. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники.

О стоимости предстоящего парада не сообщали, однако украинские газеты и сайты сообщали, что ведомство не может подсчитать стоимость мероприятия.

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп поздравил Петра Порошенко по случаю Дня независимости Украины. Американский президент заверил Порошенко в дальнейшей поддержке Киева. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.