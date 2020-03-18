18.03.2020, 09:10
В ВШЭ оценили формулировки законов РФ: они не понятны даже юристам
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из национального университета «Высшая Школа Экономики» проанализировали с помощью специальной формулы формулировки российских законов. Всего они рассмотрели 592 закона, включая основной.
Специалисты утверждают: с каждым годом формулировки законов становятся всё сложнее, теперь они даже не понятны для юристов. До недавнего времени Конституция РФ была одним из самый чётных и понятных нормативных документов, но после предложений о её изменении появились трудности.
Количество глаголов в предложении уменьшается в разы, от чего оно становится пассивным (на 2019 год насчитывалось всего 3,8% глаголов в речи). Нельзя не заметить, что именно эта часть речи является смыслообразующей и делает текст легче для понимания. В то же время, законы становятся длиннее: относительно 1991 года среднестатистический текст увеличился в 2,5 раза.
Специалисты утверждают: с каждым годом формулировки законов становятся всё сложнее, теперь они даже не понятны для юристов. До недавнего времени Конституция РФ была одним из самый чётных и понятных нормативных документов, но после предложений о её изменении появились трудности.
Количество глаголов в предложении уменьшается в разы, от чего оно становится пассивным (на 2019 год насчитывалось всего 3,8% глаголов в речи). Нельзя не заметить, что именно эта часть речи является смыслообразующей и делает текст легче для понимания. В то же время, законы становятся длиннее: относительно 1991 года среднестатистический текст увеличился в 2,5 раза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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