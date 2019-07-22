ИА «Ореанда-Новости» В Японии обнародованы окончательные результаты выборов в верхнюю Палату советников в парламенте страны.

Возглавляемая премьер-министром Синдзо Абэ правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» набрала больше всех голосов, но при этом не сумела получить две трети мест, которые по закону необходимы для изменения Конституции. Коалиция получила 141 место, представители оппозиции и других политических партий – 104 места; таким образом, до двух третей недостало всего 4 мандатов.

«…Мы получили от народа страны мандат для того, чтобы упорно продвигать меры, основанные на политической стабильности и, опираясь на это, проводить дипломатию и защищать интересы государства. Мы хотим оправдать эти ожидания», – сказал Абэ, комментируя итоги выборов.