ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что КНДР в ходе испытаний, которые проводились с мая по август 2019 года, могла тестировать три новых типа баллистических ракет малой дальности.

Летом Северная Корея возобновила испытания ракет. Последний запуск произошёл 24 августа. Две баллистические ракеты пролетели около 380 километров. Власти Японии в связи с этим указали на то, что подобные испытания нарушают положения резолюций Совета безопасности ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя испытания, проведённые 6 августа, заявил, что запуски таких ракет не нарушают подписанного им и лидером КНДР Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.