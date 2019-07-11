ИА «Ореанда-Новости» Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители города Свалява в Закарпатской области вынудили покинуть предвыборный митинг бывшего президента страны, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

На видеозаписи, размещённой в Интернете, можно видеть, что протестующие граждане перекрыли политику проход к месту проведения мероприятия. Слышны выкрики: «Позор! Обокрал армию, всех обокрал!» Охранники Порошенко вывели его обратно к кортежу.

Ранее экс-президент заявлял, что те, кто будет пытаться воспрепятствовать проведению встреч с избирателями в ходе предвыборной поездки по стране, «получат по морде». 4 июля в городе Хмельницком Порошенко шёл пешком к месту проведения одного из предвыборных мероприятий, и несколько человек из толпы начали выкрикивать: «Позор!»

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля. По данным социологов, «Европейская солидарность» имеет шансы пройти в национальный парламент.