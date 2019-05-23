ИА «Ореанда-Новости» Красноярский депутат Владимир Рейнгардт от партии «Единая Россия» на заседании Законодательного собрания региона выступил с инициативой о запрете компьютерной игры Minecraft.

Ренгардт рассказал: «Зашёл в библиотеку. Сидят дети. Я им говорю: «Зачем пришли в библиотеку?» Отвечают: «Книжки взять». И все с телефонами. Я спросил, что они смотрят. Говорят: «Игры закачали». […] Спрашиваю: «Minecraft?» – «Да, Minecraft».

По мнению депутата, игру следует запретить, поскольку в ней содержится пропаганда насилия.

Игра Minecraft была разработана в 2009 году и выпущена шведской компанией Mojang AB. Концепция игры не предполагает конкретных целей. У игроков есть возможность добывать полезные ископаемые, исследовать игровой мир, сражаться и так далее.