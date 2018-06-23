ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вахтанг Кикабидзе в последнее время особо выделяется своими едкими высказываниями в адрес СССР и Российской Федерации. Не скупясь на слова, народный певец утверждает, что советский герб, на котором изображены серп и молото - это самое худшее, что можно было изобразить на холсте. По его мнению, он символизирует плохой образ жизни в Союзе.

Грузинский деятель уже не раз отличался подобным. Также Вахтанг говорил, что он и его друзья были необычайно рады развалу Союза Советских Социалистических Республик и даже праздновали это.

Пользователи социальных сетей активно «отвечают» Кикабидзе. Среди их заявлений основной темой является тот факт, что именно благодаря Союзу, который Вахтанг так сильно презирает, сейчас он узнаваем в Грузии. Знатоки его творческого пути говорят, что развитие его карьеры проходило отчасти при поддержке государства и государственных денежных средств.

Некоторые коллеги актера воздерживаются от оценки его слов, считая, что грузин имеет право на собственное мнение. Большинство критиков утверждает, что Кикабидзе является тем, кем он стал, только из-за СССР.

Ранее Вахтанг давал интервью, в котором открыто заявил о своей ненависти к строю Союза и о том, что Россию ждет та же участь. Недавно он переиначил мнение, сказав, что не держит в себе никакую ненависть и что вообще слово ненависть - плохое.

Напомним, Вахтанг Константинович Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси, в 1959 году работал в местной филармонии, а в 1966 году начал свою карьеру в кино. С 2008 года больше не посещает Российскую Федерацию, а в 2014 году, в украинском интервью, сделал заявление, что Владимир Владимирович Путин - «политик черной силы».

Среди наград артиста - Заслуженный артист Грузинской ССР, Народный артист Грузинской ССР, Государственная премия СССР, Российский орден Дружбы (от которого Вахтанг отказался) и другие.