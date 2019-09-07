ИА «Ореанда-Новости». Власти Соединённых Штатов не намеренны принять предложение Москвы о возможности поставок Россией новейшего оружия, в том числе гиперзвуковых ракет. Об этом заявил в пятницу представитель администрации Вашингтона.

По словам представителя Белого дома, у станы "мало причин", чтобы рассмотреть такое предложение, поскольку у Соединенных Штатов есть "сравнительное преимущество" в сфере разработки военного оборудования.

Путин в феврале говорил об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон", а также о запуске серийного производства стратегической ракетной системы с военным подразделением планирования "Авангард".

В то же время Соединенные Штаты ещё не смогли разработать гиперзвуковое оружие. По словам министра обороны США Марка Эспера, Пентагон может завершить создание такого оружия в ближайшие годы.