ИА «Ореанда-Новости» Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые предусматривают отмену депутатской неприкосновенности. За одобрение инициативы проголосовали 363 парламентария, против – ни один из них. Один человек воздержался, ещё 29 депутатов не принимали участия в голосовании.

Документ отменяет норму Основного закона, в соответствии с которой депутатов нельзя привлечь к уголовной ответственности без согласия Рады. При этом народные избранники не подлежат ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте (кроме тех, в которых содержится оскорбление или клевета).

«Решение принято. Я очень благодарю всех, кто принял участие и поддержал это постановление», – сказал спикер верховной рады Дмитрий Разумков, добавив, что на протяжении долгого времени депутатская неприкосновенность представляла собой «основу для коррупционных схем».