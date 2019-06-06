ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Верховной рады Украины отказались принимать отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, руководителя министерства обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

Климкин, бывший главой внешнеполитического ведомства на протяжении 5 лет, 20 мая, после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, подал в отставку и сообщил о намерении участвовать в выборах в Раду, которые состоятся 21 июля. В тот же день заявили об отставке Полторак (занимавший свой пост с конца 2014 года и осенью 2018 года уволившийся с военной службы, чтобы продолжить исполнение обязанностей министра обороны, который теперь должен быть гражданским лицом) и Грицак, который возглавлял СБУ начиная с лета 2015 года.