ИА «Ореанда-Новости» Агентство Tasnim сообщило, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность проведения переговоров с представителями США при сложившихся обстоятельствах.

«Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях. Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления», – заявил Хаменеи. Он подчеркнул, что возобновление диалога возможно лишь в том случае, если Вашингтон «откажется от своих слов и вернётся к ядерной сделке». «В противном случае ни о каких переговорах не может быть и речи ни в Нью-Йорке, ни где бы то ни было ещё», – заключил аятолла.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что президент Хасан Роухани не собирается встречаться с американским лидером Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН, которая будет созвана в конце сентября в Нью-Йорке.