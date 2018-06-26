ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Верховном суде разъяснили по каким причинам полиция может задерживать участников публичных мероприятий, какие именно основания будут являться законными для ареста. В суде разъяснили основания для задержания и ареста участников митингов. Соответствующий документ постановления был принято 26 июня.



Согласно документу, арест граждан-нарушителей является крайней мерой, потому что в таком случае этих людей ждёт наказание – штраф и принудительные общественные работы.

Арест за такие нарушения будет применяться в том случае, когда иного, более мягкого административного наказания, соответствующего нарушению, не будет.

При этом арест будет обоснован, если митингующий человек может возобновить свои противоправные действия, либо если есть основание полагать, что на суд он не явится. Также арестовать могут, если необходимо будет при участии нарушителя «закрепить» доказательства о его нарушении.



При этом в Верховном суде отметили, что отвези человека в участок полиции для составления протокола или арестовать правоохранители могут только в «исключительных случаях». Если без этого нельзя выявить и зафиксировать наличие совершённого противоправного действия, за которое полагается административная ответсвенность.

Все подобные дела должны рассматриваться открыто, кроме случаев, когда может быть раскрыта государственная тайна. Хот рассмотрения таких дел можно письменно фиксировать, снимать на видео, записывать на диктофон, транслировать по радио, ТВ или в интернете, но только с разрешения судьи.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что одиночные пикеты можно устраивать в городе без разрешения властей. А вот несколько пикетов будут считаться объединёнными, и за такую акцию грозит административное наказание (если суд посчитает, что пикеты были организованы так, что их можно отнести к одному мероприятию – цель, призывы, символика). В этом случае их необходимо согласовывать с администрацией города.