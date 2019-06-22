ИА «Ореанда-Новости» Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в случае, если депутаты Верховной рады, представляющие оппозицию, оспорят закон о государственном языке, не исключено начало «языкового майдана».

Ранее группа из 51 депутата подала в Конституционный суд страны требование о признании закрепления украинского языка государственным противоречащим Основному закону Украины. По мнению заявителей, положения закона о госязыке нарушают право людей на использование родного языка.

«Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан», – написал по этому поводу Кириленко в одной из социальных сетей. При этом обратившихся в Конституционный суд парламентариев он назвал представителями «пятой колонны».