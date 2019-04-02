02.04.2019, 22:49
Вице-премьер Украины считает, что при победе Зеленского ситуация в стране ухудшится
ИА «Ореанда-Новости» В случае, если Владимир Зеленский станет президентом Украины – ситуация в стране станет хуже. Такое заявление сделала первый вице-премьер Украины Степан Кубив. Свои предположения он высказал в статье для издания «Лига.Бизнес».
По прогнозам Кубива, при Зеленском начнётся спад экономики, национальная валюта упадёт, а цены на товары вырастут, кроме того, по словам вице-премьера, в стране вырастет безработица. В семьях украинцев, полагает политик, доходы снизятся из-за неопределённости политического курса Украины.
Международное сообщество откажется сотрудничать с Зеленским до тех пор, пока он не проявит свои профессиональные качества, отмечает Кубив.
Шоумен Зеленский лидирует в первом туре выборов, он и действующий глава государства Пётр Порошенко вышли во второй тур.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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