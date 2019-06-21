21.06.2019, 02:14
Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
ИА «Ореанда-Новости» На сайте Кремля появилось обращение, в котором президент даёт напутствие выпускникам.
Путин призвал удачно определиться с профессией, чтобы выбрать правильный вуз и в дальнейшем стать хорошими специалистами. Президент подчеркнул, что очень важно выбрать дело по призванию и по душе.
«Гордитесь нашей великой родиной, и она обязательно будет гордиться вами», - говорится в обращении.
Выпускные вечера традиционно проходят по окончании экзаменов в июне. Ежегодно более 650 тысяч человек покидают стены школ в России
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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