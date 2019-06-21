ИА «Ореанда-Новости» На сайте Кремля появилось обращение, в котором президент даёт напутствие выпускникам.

Путин призвал удачно определиться с профессией, чтобы выбрать правильный вуз и в дальнейшем стать хорошими специалистами. Президент подчеркнул, что очень важно выбрать дело по призванию и по душе.

«Гордитесь нашей великой родиной, и она обязательно будет гордиться вами», - говорится в обращении.

Выпускные вечера традиционно проходят по окончании экзаменов в июне. Ежегодно более 650 тысяч человек покидают стены школ в России



