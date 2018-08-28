28.08.2018, 14:18
Владимир Путин сделал заявление о готовности рассказать о своём отношении к пенсионной реформе
ИА «Ореанда-Новости». 28 августа с рабочим визитом президент России Владимир Путин прибыл в Омск. На совещании с правительством в Омске глава государства сделал заявление, касающееся пенсионной реформы, которая вызвала громкий общественный резонанс.
Президент высказался о готовности детально изложить своё видение данного вопроса. До этого прямых комментариев Владимира Путина об изменениях пенсионной системы в средства массовой информации не поступало.
Президент высказался о готовности детально изложить своё видение данного вопроса. До этого прямых комментариев Владимира Путина об изменениях пенсионной системы в средства массовой информации не поступало.
На встрече с представителями омского правительства Владимир Путин отметил, что принятый парламентом страны в первом чтении законопроект пенсионной реформы вызвал бурные дискуссии в обществе, ведь эта чувствительная тема для многих россиян.
Преобразования подобного рода вызывали общественный резонанс везде, но правительство страны должно учитывать нынешние тенденции в государственной экономике, связанные с ростом количества пенсионеров и уменьшением работающих граждан.
Государство должно смотреть вперёд и оценить ситуацию, которая возникнет через десятилетия. Также российский лидер сообщил, что ко второму чтению законопроекта парламентарии должны детально обсудить данную тему с представителями политических партий, общественных организаций, профсоюзов, экспертного сообщества. На встрече с омскими парламентариями Владимир Путин хотел услышать и их мнение об изменениях в пенсионной системе.
Преобразования подобного рода вызывали общественный резонанс везде, но правительство страны должно учитывать нынешние тенденции в государственной экономике, связанные с ростом количества пенсионеров и уменьшением работающих граждан.
Государство должно смотреть вперёд и оценить ситуацию, которая возникнет через десятилетия. Также российский лидер сообщил, что ко второму чтению законопроекта парламентарии должны детально обсудить данную тему с представителями политических партий, общественных организаций, профсоюзов, экспертного сообщества. На встрече с омскими парламентариями Владимир Путин хотел услышать и их мнение об изменениях в пенсионной системе.
Президент отметил, что все решения, касающиеся судеб людей, будут способствовать обеспечению достойного качества их жизни. Владимир Путин сообщил, что уже на днях выступит с обращением к общественности на тему изменений в пенсионного законодательства.
Глава страны пока не одобряет ни один из предлагаемых вариантов по увеличению пенсионного возраста.
Глава страны пока не одобряет ни один из предлагаемых вариантов по увеличению пенсионного возраста.
Напомним, что сообщения об изменениях в пенсионном законодательстве появились в средствах массовой информации в июле 2018 года. В них говорилось о том, что с 2019 года в стране начнётся повышение пенсионного возраста. Получить статус пенсионера мужчины смогут в 65 лет, а женщины будут выходить на пенсию в 63 года. Повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно. Для мужчин переходный период пенсионной реформы продлится до 2028 года, для женщин – до 2034.
Изменения в пенсионном законодательстве связаны, в первую очередь, с увеличением количества пенсионеров и сокращением числа работающих граждан и с увеличением продолжительности жизни в стране.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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