



Президент высказался о готовности детально изложить своё видение данного вопроса. До этого прямых комментариев Владимира Путина об изменениях пенсионной системы в средства массовой информации не поступало.



ИА «Ореанда-Новости» . 28 августа с рабочим визитом президент России Владимир Путин прибыл в Омск. На совещании с правительством в Омске глава государства сделал заявление, касающееся пенсионной реформы, которая вызвала громкий общественный резонанс.

На встрече с представителями омского правительства Владимир Путин отметил, что принятый парламентом страны в первом чтении законопроект пенсионной реформы вызвал бурные дискуссии в обществе, ведь эта чувствительная тема для многих россиян.



Преобразования подобного рода вызывали общественный резонанс везде, но правительство страны должно учитывать нынешние тенденции в государственной экономике, связанные с ростом количества пенсионеров и уменьшением работающих граждан.



Государство должно смотреть вперёд и оценить ситуацию, которая возникнет через десятилетия. Также российский лидер сообщил, что ко второму чтению законопроекта парламентарии должны детально обсудить данную тему с представителями политических партий, общественных организаций, профсоюзов, экспертного сообщества. На встрече с омскими парламентариями Владимир Путин хотел услышать и их мнение об изменениях в пенсионной системе.





Президент отметил, что все решения, касающиеся судеб людей, будут способствовать обеспечению достойного качества их жизни. Владимир Путин сообщил, что уже на днях выступит с обращением к общественности на тему изменений в пенсионного законодательства.



Глава страны пока не одобряет ни один из предлагаемых вариантов по увеличению пенсионного возраста.





Напомним, что сообщения об изменениях в пенсионном законодательстве появились в средствах массовой информации в июле 2018 года. В них говорилось о том, что с 2019 года в стране начнётся повышение пенсионного возраста. Получить статус пенсионера мужчины смогут в 65 лет, а женщины будут выходить на пенсию в 63 года. Повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно. Для мужчин переходный период пенсионной реформы продлится до 2028 года, для женщин – до 2034.





Изменения в пенсионном законодательстве связаны, в первую очередь, с увеличением количества пенсионеров и сокращением числа работающих граждан и с увеличением продолжительности жизни в стране.