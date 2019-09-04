ИА «Ореанда-Новости» Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила в телеобращении к гражданам, что принято решение окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, то есть выполнить основное требование участников массовых протестов, которые не утихают уже несколько месяцев.

«Во-первых, хочу заявить, что правительство специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах, ради того, чтобы полностью успокоить общественность», – сказала Лэм. Она также добавила, что власть готова установить диалог с «представителями всех слоев общества с разными позициями и опытом». «Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение», – сказала политик.

: отказаться от квалификации протестов 12 июня как «массовых беспорядков», провести независимое расследование действий полиции во время данных протестов, освободить всех задержанных манифестантов, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.