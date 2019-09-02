ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти страны не рассматривают возможность пересмотра иранской ядерной сделки.

«Вопрос не в том, чтобы пересмотреть совместный всеобъемлющий план действий, поскольку, как вы знаете, наверное, лучше всех, потому что мы оба участвовали в этих переговорах с самого начала, невозможно открыть этот ящик Пандоры и закрыть его снова», – сказал Зариф на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Днём ранее Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке. По его словам, подобный шаг возможен «в случае наличия мер со стороны Европы, направленных на реализацию совместного всеобъемлющего плана действий».