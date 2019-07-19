ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика готова подписать соглашение с Международным агентством по атомной энергии о предоставлении её инспекторам доступа для проведения проверок ядерных объектов, расположенных на территории страны. В обмен на это США должны отменить санкции против Ирана.

Зариф назвал своё предложение существенным шагом, предпринятым для разрешения проблемы. Если президент США Дональд Трамп, как сказал министр, «хочет услугу за услугу», Иран согласен на ратификацию дополнительного протокола, подписание которого в соответствии с прежними договорённостями было запланировано на 2023 год.