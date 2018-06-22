ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти столицы не одобрили проведение в столице митингов протеста по поводу повышения пенсионного возраста в стране. Причина – проходит Чемпионат мира по футболу, поэтому организаторам придётся подождать.

Все уличные акции во время проведения мундиаля оппозиционерам проводить запретили, об этом сообщили СМИ в департаменте региональной безопасности.

Все уведомления, которые запрашивали разрешение на проведение акций протест на 1, 3 и 4 июля не были согласованы, в мэрии Москвы приняли такое решение на основании действующего сейчас указа президента о мерах безопасности во время ЧМ. Глава департамента Владимир Черников призвал правильно организаторов и народ отнестись к этому решению.

Те места, которые выбрали для своих мероприятий в центре города (Тверской бульвар, Бульварное кольцо и Площадь Революции), с его слов, неуместны и небезопасны как для самих россиян, так и для прибывших в столицу туристов и болельщиков. Он отметил, что такой наплыв туристов в Москве впервые за последние десятилетия.

Напомним, заявки на проведение митингов протеста по отношению к планам властей по повышению пенсионного законодательства были поданы от партий «Яблоко» (на 3 июня), «Левый фронт» и «Моссовет» (на 4 июня) и от оппозиционера Алексея Навального (на 1 июля).

Акции протеста связаны с тем, что 14 июня министры одобрили законопроект, согласно которому в России пошагово (каждый год на полгода) хотят ввести новые сроки выхода на пенсию.

Однако президент подписал указ, согласно которому с 25 мая по 25 июля все публичные демонстрации, шествия, собрания и митинги, которые не связаны с соревнованиями, проводить можно только в специально отведённых местах. Также на это время нельзя устанавливать без согласования одиночные пикеты (в другое время можно без согласования).



