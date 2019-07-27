ИА «Ореанда-Новости» Глава администрации города Москвы Сергей Собянин, высказываясь о запланированном на 27 июля несогласованного митинге сторонников оппозиции в столице, подчеркнул, что попытка организации беспорядков ни к чему хорошему не приведёт. Мэр заверил, что поддержание порядка будет обеспечено в соответствии с законодательством.

Жителей других городов также призывают приехать, чтобы поддержать акцию. По сведениям прокуратуры, в социальных сетях распространяются призывы приходить на митинг к дому 13 по улице Тверская, в котором расположено правительство Москвы.