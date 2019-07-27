27.07.2019, 10:23
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на несогласованном митинге оппозиции
ИА «Ореанда-Новости» Глава администрации города Москвы Сергей Собянин, высказываясь о запланированном на 27 июля несогласованного митинге сторонников оппозиции в столице, подчеркнул, что попытка организации беспорядков ни к чему хорошему не приведёт. Мэр заверил, что поддержание порядка будет обеспечено в соответствии с законодательством.Москвичей агитируют принять участие в не согласованном с властями митинге в поддержку не зарегистрированных в качестве кандидатов в городскую думу из-за превышения числа недействительных подписей. Жителей других городов также призывают приехать, чтобы поддержать акцию. По сведениям прокуратуры, в социальных сетях распространяются призывы приходить на митинг к дому 13 по улице Тверская, в котором расположено правительство Москвы. Сотрудники правоохранительных органов располагают информацией о том, что готовятся серьёзные провокации, угрожающие безопасности, жизни и здоровью граждан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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