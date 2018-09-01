ИА «Ореанда-Новости». Власти Соединённых Штатов продолжают расширять список компаний и организаций, деятельность которых, на их взгляд, «противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики» Вашингтона. Новая, расширенная версия уже размещена в пятницу на сайте правительственного вестника Federal Register для всеобщего ознакомления. В печатном виде документ появится уже 4 сентября 2018 года.

Американское бюро промышленности и безопасности минторга приняло решение о внесении в список научно-исследовательского центра НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), который, как отмечается в официальном документе, является де-факто научно-исследовательским подразделением «Группы компаний «Микрон», которая уже числится в санкционном списке. Компании занимаются производством и экспортом микроэлектроники в отраслевом холдинге ОАО «РТИ» (АФК «Система»). В перечень внесли изменение, касающееся названия «Микрона».

Рестрикции были введены на основании законодательства, которое занимается вопросами регулирования «экспорта, реэкспорта и трансферта конечным пользователям <…> товаров, связанных с деятельностью в ядерной, ракетной химической и биологической сферах».

На этот раз после поправки список расширился на пятнадцать организаций из Великобритании, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Пакистана, России, Саудовской Аравии и Турции. Однако, с одной из греческих компаний ограничения напротив были сняты, потому как она выполнила требования, предъявляемые Вашингтоном.

Отмечается, что пополнившие список организации не получили разъяснений от Вашингтона касательно того, что именно нарушила каждая из них.

Смысл санкций со стороны Министерства торговли, согласно уведомлению, заключается во «введении дополнительных требований при лицензировании и ограничении доступа к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны».

При рассмотрении лицензионных заявок в соответствии с санкционным режимом будет действовать «презумпция отказа», указывается в документе.