ИА «Ореанда-Новости» Российские власти провели обыски в домах и офисах, принадлежащих сторонникам Кремлёвского оппозиционера Алексея Навального в 43 городах в четверг. Этот шаг, по словам Навального, стал "крупнейшей полицейской операцией в современной российской истории".”

Более 200 рейдов прошли по всей России, от Владивостока на Тихом океане до Краснодара на юго-западе России, в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, сказал Навальный.

"Мы не собираемся прекращать нашу работу, не беспокойтесь об этом", - сказал Навальный в видеообращении, в котором он высмеял власти за рейды, сравнив их с подавлением наркокартеля.

"Путин очень зол и топает ногами”, – сказал Навальный, ссылаясь на то, что правящая "Единая Россия", которая поддерживает президента Владимира Путина, недавно потеряла треть своих мест в Мосгордуме. - Поздравляю вас. Сегодня проходит крупнейшая полицейская операция в современной российской истории.”

Полиция, похоже, нацелилась на людей, которые были частью президентской избирательной кампании Навального в 2018 году. Несмотря на то, что Навальному было запрещено баллотироваться, его сторонники в местных избирательных штабах в десятках российских городов выросли в количестве и силе, расследуя коррупцию на высоком уровне и мобилизуя сторонников на митинги оппозиции.

Многие из союзников Навального баллотировались на местных выборах в прошлое воскресенье и следили за голосованием, документируя то, что они сказали, было широко распространёнными нарушениями.

"Мы, очевидно, говорим о попытке помешать работе нашей региональной сети", - заявил агентству Associated Press сторонник Навального Леонид Волков.