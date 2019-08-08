ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что власти представляемой им страны не намерены отказываться от переговоров с представителями оппозиции невзирая на новые санкции со стороны США.

«Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем… с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность в стране», – сказал дипломат.

6 августа лидер оппозиционного движения Хуан Гуайдо также заявил о намерении продолжить диалог с действующим правительством Боливарианской Республики.