ИА «Ореанда-Новости» Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес совместно с президентом Николасом Мадуро опубликовал видеоматериалы, на которых запечатлён лидер оппозиции Хуан Гуайдо, представители наркокартеля Rastrojos, а также мэр одного из городов Колумбии.

«Представьте себе, мэр колумбийского муниципалитета обнимается с людьми, носящими клички Младший, Нандито, Бедный Босс. Их весь мир разыскивает, они с красной меткой Интерпола! Эти люди и передали Хуана Гуайдо эскорту (президента Колумбии. – Ред.) Ивана Дуке», – сказал по этому поводу Родригес, имея в виду незаконное пересечение оппозиционным лидером границы Венесуэлы в феврале 2019 года.

Мадуро выразил надежду, что конгресс и другие учреждения приступят к расследованию сговора преступной группировки, правительства Колумбии и Гуайдо.