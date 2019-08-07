ИА «Ореанда-Новости» Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга ответил на ноту протеста, которую ранее вручили японскому послу в России в связи с позицией Токио в отношении Южных Курильских островов.

6 августа Кодзуки Тоёхиса был вызван в министерство иностранных дел России в связи с протестами японской стороны из-за проведения российскими военными учебных стрельб в районе острова Кунашир. Заместитель министра Игорь Моргулов назвал подобные заявления Токио неприемлемыми. Послу также вручили ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов с Южными Курилами.

Политик при этом подчеркнул, что власти Японии намерены продолжить активные переговоры с Россией по данному вопросу.