ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Владимир Лукин внес в Государственную Думу законопроект об обязательном размещении четко идентифицируемых идентификационных номеров на одежде сотрудников милиции и российской гвардии при исполнении ими своих обязанностей в общественных местах. Документ доступен для "Парламентской газеты".

По его мнению, идентификация служит дополнительной гарантией защиты граждан.

Сенатор также считает, что ранее введенный значок содержал маленький, трудно читаемый шрифт, а блестящая поверхность препятствовала чтению номера сотрудника. Поэтому такой знак был неудачным решением.

Кроме того, значок был легко спрятан за отворотами одежды и боеприпасов.