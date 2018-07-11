ИА "Ореанда-Новости". Вчера, десятого числа, умер внук Леонида Брежнева Андрей Брежнев. Он скончался в Крыму из-за инфаркта.

Брежнев Андрей Юрьевич скончался на пятьдесят восьмом году жизни в России, город Крым. Причиной скоропостижной смерти стал инфаркт. Эту информацию сообщил председатель крымского отделения партии «Родина», с помощью которой Брежнев избирался в Государственную думу седьмого созыва.

Андрей Брежнев родился 15 марта 1961 года в Москве. Он приходился внуком генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Андрей Брежнев также участвовал в политической жизни страны, он считался первым секретарём ЦК КПСС с 2014 по 2016 годы. С 1998 по 2001 годы он стал лидером организованного им же «Общероссийского коммунистического общественного движения». В 1999 году попытался занять должность губернатора Свердловской области, но не был даже зарегистрирован. В тому же году попытался баллотироваться на должность вице-мэра Москвы от партии ЛДПР, но также не был зарегистрирован, после чего решил выдвинуться самостоятельно, но набрал лишь 0,61 процента голосов. Затем, в том же году, на выборах в Государственную думу самостоятельно выдвинулся в качестве кандидата в депутаты по Одинцовскому одномандатному избирательному округу номер сто десять. Там он получил 2,35 процента.

Спустя два года Андрей Брежнев продолжил попытки баллотироваться на политическую должность, на этот раз участвовав в выборах Губернатора Тульской области, также самостоятельно, без партии, и собрал 1,18 процентов голосов. Затем, в 2002 году, Брежнев создаёт незарегистрированную партию «Новая коммунистическая партия». Структура просуществовала до 2004 года, когда Андрей Юрьевич объявил об отмене поддержки КПРФ со своей стороны в случае выдвижения ими Геннадия Зюганова. Но внуку Леонида Брежнева вновь отказали в регистрации. С 2004 года в течение десяти лет был членом КПРФ.