



Представители ЦПВС отметили, что в рамках провокации “Белые каски” совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съёмки из числа местных жителей для последующего обвинения в химатаке сирийской армии.



ИА «Ореанда-Новости» . В Российском Центре примирения враждующих сторон в САР рассказали, что у них имеются неопровержимые доказательства того, что несколькими ближневосточными телевизионными каналами и одним американским на территории провинции Идлиб накануне были отсняты постановочные сцены “химической атаки правительственных войск”.

Отмечается, что съёмки проходили на территории населённого пункта Джиср-Эш-Шугур. На всех видеозаписях членв “Белых касок” якобы оказывают помощь пострадавшим местным жителям.



В Российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии узнали, что для передачи в Организацию Объединённых Наций и Организацию по запрещению химического оружия было одобрено только два видеоролика из девяти.



Оценивались видеозаписи на совещании с участием “Белых касок” и боевиков террористической группировки “Джебхат Ан-Нусра” (запрещена на территории Российской Федерации). Представители Центра отметили, что с девятого числа текущего месяца проводились с участием до трёх десятков гражданских лиц, включая до десяти детей в возрасте от 8 до 12 лет.





В сообщении ЦПВС отмечается, что химическая атака может пройти на территории ещё одного населённого пункта провинции Идлиб. Речь идёт о городе Кафер-Зайте. Отравляющие вещества для проведения провокаций были доставлены в населённые пункты Кафер-Нбуда и Калаат-Эль-Мудик.





Послом Сирийской Арабской Республики в Пекине Имадом Мустафой было сделано заявление о том, что у Дамаск есть большое количество свидетельств готовящейся провокации. По его словам, информация была подтверждена очевидцами из местного населения, которые передают сообщения о подготовке провокаций, транспортировке отравляющих веществ в определённые зоны, которые расположены вокруг города Джиср-эш-Шугур, похищении более сорока детей из окрестностей Идлиба, которых боевики используют, как “жертв” планируемой атаки.



Имад Мустафа утверждает, что Запад и во главе с Соединёнными Штатами Америки используют провокацию с якобы применением химического оружия в качестве предлога для совершения ещё одного акта агрессии против САР.





Отметим, что провинция Идлиб в северной части арабской республики - единственный регион, неконтролируемый правительственными войсками. При участии государств, которые способствуют разрешению сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.