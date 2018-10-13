ИА «Ореанда-Новости». Спикер Госдумы Вячеслав Володин поделился информацией о том, что Россия может покинуть Совет Европы (СЕ).

При текущих условиях, в которых страна находится в рамках этого союза, вероятность выхода России из структуры довольно велика. В первую очередь сложившаяся ситуация связана с возникшим кризисом в отношениях между Россией и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) – напряжение сохраняется уже более четырёх лет, в течение которых ПАСЕ показывает неспособность принять поправки в свой регламент об исключении возможности дискриминации национальных делегаций.

Володин отметил, что на данный момент избрано уже более половины судей европейского суда без участия российских делегатов, обошлись без участия России и в выборе комиссара по правам человека – на его взгляд, такое отношение возмутительно и ущемляет права страны, выражает неуважение к ней.

9 октября Парламентская ассамблея СЕ не смогла принять резолюцию по докладу о полномочиях, подготовленного Петрой де Суттер из Бельгии из-за сохраняющихся антироссийских настроений, в котором озвучивалось предложение о частичном усложнении регламентных норм, позволяющих оспаривать полномочия национальных делегаций, в том числе право голоса. Существует вероятность того, что тот же вопрос будет поднят на январской сессии в 2019 году.

Касательно выплат членских взносов в бюджет Совета Европы со стороны России, Володин заключил, что они вновь будут поступать только в том случае, если в регламент ПАСЕ будут приняты поправки об отмене санкционных норм, которые позволяют дискриминировать национальные делегации. Таким образом, спикер Госдумы подытожил, что Россия будет участвовать в работе СЕ только в том случае, если она вновь будет реализовывать свои принципы, а не занимать совершенно неконструктивную позицию.

Володин сделал акцент на том, что ПАСЕ уже есть альтернатива – состоявшееся на этой неделе в Анталье совещание спикеров парламентов Евразии собрало в два раза больше глав законодательных органов, чем в Южной Корее в прошлом году, и показало своё преимущество.