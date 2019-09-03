ИА «Ореанда-Новости» Государственное бюро расследований Украины приняло решение о возбуждении уголовного дела в связи с возможным воспрепятствованием бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал ведомство возбудить данное дело, и соответствующее решение было принято ещё 20 августа. «Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве… по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса», – сказано в ответе бюро журналистам агентства «Украинские новости». Указанная статья носит название «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме», максимальное наказание, предусмотренное ею – 5 лет лишения свободы.