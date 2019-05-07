ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возбудили уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия. Политик подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств.

Соответствующие статьи уголовного законодательства предусматривают в качестве наказаний штраф либо ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время производится досудебное расследование обстоятельств дела.

Ранее один из районных судов украинской столицы предписал НАБУ возбудить дело против Парубия. При этом пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев заявил, что сведения о заведении уголовного дела не соответствуют действительности.