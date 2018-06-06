ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Осенью депутатам Госдумы предстоит обсудить такой вопрос: открывать ли медицинскую информацию родителям тех детей, чей возраст от 15 до 18 лет, то есть подростковый. Этот законопроект выдвинули к рассмотрению депутаты из Самары. По их мнению, такое открытие врачебной тайны позволит преждевременно информировать родителей, если их чадо забеременело или заразилось венерической болезнью. Также врачи смогут сообщать свои подозрения о том, что ребёнок курит, выпивает или употребляет наркотики.

Согласно действующему законодательству России, сейчас родители могут получить всю информацию о здоровье своего ребенка только в том случае, если он не достиг пятнадцатилетнего возраста. После этого порога – вся информация становится врачебной тайной, которую разглашать запрещено, либо допустимо с личного разрешения подростка.

Депутаты Госдумы из Самары неоднократно предлагали пересмотреть этот закон, в мае они внесли его для рассмотрения повторно. По мнению инициаторов, родители и законные представители должны получить законное право знать о состоянии своего ребёнка вплоть до полного совершеннолетия – 18 лет.

Что касается самих подростков, то они по-прежнему смогут получить всю информацию о своём здоровье у врача без присутствия родителей.

Ранее в Госдуме посчитали такую норму излишней, ведь подросток может разрешить узнать о нём, а врач вправе рассказать родителям врачебную тайну в том случае, если прогноз развития заболевания не самый лучший.

Самарские депутаты всё же внесли этот законопроект на рассмотрение в очередной раз, отметив, что подростки склонны умалчивать о своих «подростковых проблемах» – ранней беременности, венерических заболеваниях, увечьях при общении с ровесниками, алкоголе, пристрастии к табаку, токсикомании, наркомании.

В Госдуме отметили, что эта инициатива поддерживается не всеми членами комитета, некоторые из них считают, что менять закон ради нескольких исключений неразумно.



