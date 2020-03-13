ИА «Ореанда-Новости». Все российские регионы одобрили закон о поправке в Конституцию. Последним проголосовал парламент Адыгеи, о чём сообщила пресс-служба парламента.

Теперь документ должен будет одобрить президент России. Затем закон отправится в Конституционный суд, где за неделю должны будут решить, соответствует ли закон Конституции России.

После этих процедур, если поправки отвечают Конституции, президент должен будет назначить общероссийское голосование. В голосовании могут принять участие все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключённых. День голосования будет нерабочим днём.

Если более половины явившихся на участки поддержат проект, обновлённая Конституция вступит в силу.