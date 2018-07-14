ИА «Ореанда-Новости». Несмотря на предъявленные в адрес Российской Федерации обвинения в хакерских атаках, переговоры президентов России и США состоятся.

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки состоится, несмотря на то, что накануне Россия получила обвинения в свой адрес в хакерских атаках. О том, что мероприятие не сорвётся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информацию передаёт «Би-би-си». Встреча лидеров двух государств должна произойти шестнадцатого июля, в понедельник.

Накануне, в пятницу тринадцатого числа от Соединённых Штатов Америки поступило замечание к Российской Федерации.



Вашингтон объявил, что двенадцать работников российских разведывательных служб имеют непосредственное отношение ко взлому компьютеров Национального комитета Демократической партии.



Помимо этого, вспомнили и другую историю: о якобы хакерских атаках из России, которые повлияли на выборы нынешнего президента США. Однако заместитель генерального прокурора Америки сообщил, что до сих пор ни у кого нет доказательств того, что информация правдива и что взлом действительно изменил результаты президентских выборов, которые проходили в США два года назад. Из-за этого в Белом доме прозвучали предложения отменить предстоящий саммит Дональда Трампа и Владимира Путина.



Том Перес, председатель американского Национального комитета Демократической партии, сделал заявление, что переговоры требуется отменить, потому что «Путин - не друг США».



Сенатор Чак Шумер также поддержал эти слова и сообщил, что встреча не должна состояться до тех пор, пока Россия не предъявит доказательства, что она больше не будет мешать выборам в Штатах. Джон Маккейн, также сенатор, поддержал идею, добавив, что Трамп должен призвать Путина к ответственности.

На фоне всех событий структуры РФ отвергли обвинения. В министерстве иностранных дел предположили, что эти действия создаются для того, чтобы накалить обстановку перед предстоящим саммитом лидеров США и РФ. Трамп прокомментировал ситуацию словами о том, что он уточнит у Путина об этих хакерских атаках. Также он сказал, что уже спрашивал Владимира Владимировича об этом, на что получил ответ -



Россия не вмешивалась в президентские выборы США.