ИА «Ореанда-Новости» 26 августа вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США, связанных с делом Скрипалей.

Ограничения будут действовать в соответствии с законом «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за того, что российские власти, по утверждению американской стороны, не предоставила гарантий неприменения данных видов вооружений.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что новые санкции США бесполезны, они не могут оказать значительного влияния. По утверждению политика, на рынке не отмечено существенных изменений в связи с введением ограничений, а агентство Fitch и вовсе повысило кредитный рейтинг России. «Всё является подтверждением, что все эти меры… никакого сколько-нибудь существенного влияния на Россию оказать не могут», – сказал Аксаков, назвав санкции «демонстрацией скорее для внутреннего применения», связанной с предвыборной кампанией и «политической вознёй».