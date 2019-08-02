ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос граждан об их отношении к несанкционированным акциям.

Выяснилось, что около 70 % россиян уверены в том, что властям следует жёстко пресекать такие акции. Среди жителей столицы таковых обнаружилось 61 %, в стране в целом – 69 %. При этом с подобной позицией не согласны 26 % москвичей и 23 % россиян, участвующих в опросе.

Что касается акции протеста, которая прошла 27 июля в центре Москве без согласования с властями, о ней были осведомлены 83 % жителей столицы и 59 % проживающих в других регионах страны.

Специалисты также выяснили отношение граждан к поводу для произошедшего конфликта – отказу в регистрации ряда кандидатов в депутаты Московской городской думы в связи с выявленными нарушениями. 54 % москвичей поддержали решение городской избирательной комиссии. Не согласны с ним 29 % жителей Москвы.