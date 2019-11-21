ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Институтом развития парламентаризма организовал исследование, в ходе которого было выяснено, что 66 % российских граждан считают, что в стране «точно нужна» либо «скорее нужна» партия власти. Почти четверть респондентов высказали противоположное мнение.

Чуть более половины принимавших участие в опросе – 51 % – полагают, что партия власти должна быть сменяемой.

69 % опрошенных заявили, что правящая партия обязана нести ответственность не только за действия собственных членов, но и за работу всех остальных представителей власти, к какому бы движению те ни принадлежали. При этом 90 % россиян считают, что партия власти должна нести большую ответственность перед гражданами по сравнению с другими политическими партиями.