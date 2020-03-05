ИА «Ореанда-Новости». В четверг, 5 марта, в заключительном чтении Госдумой был принят законопроект о введении штрафов за отказ в допуске к услугам инвалидам и пожилым людям.

Принятый Госдумой законопроект вводит систему штрафов за отказ потребителю в предоставлении или доступе к товарам, выполнению работ, оказанию услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья или возрастом. Законопроект является поправками к статье «Нарушение иных прав потребителей» кодекса РФ об административных правонарушениях.

Если правонарушение будет зафиксировано, то должностные лица будут обязаны уплатить штраф до пятидесяти тысяч рублей, юридические до пятисот. При этом ответственность будет наступать за каждый случай в отдельности, а не в совокупности за какой-либо период.

По словам депутата Володина, эти меры необходимы, потому как на многих, кто позволяет себе такое поведение в отношении инвалидов или людей пожилого возраста, общественное осуждение не действует, возможно, перспектива уплаты штрафа изменит ситуацию.