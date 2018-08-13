ИА «Ореанда-Новости». Бывший президент Украины встретился с украинскими СМИ и рассказал, в чём, по его мнению, заключаются ошибки действующего руководства страны в попытке противостоять России.

По мнению Ющенко, конфликт в Донбассе и «аннексия» Крыма – результат того, что украинский народ потерял сплочённость, а в любом военном действии ключевую роль играет народный дух единства. В то же время бывший президент оговаривает, что моментального разрешения критической ситуации на востоке добиться невозможно.

Бывший президент заметил: "С войны всегда ведут два пути. Есть путь победы, а есть путь капитуляции, третьего не дано. Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа".

Касательно ключевых ошибок, Ющенко обратил внимание на то, что у украинского руководства на данный момент полностью отсутствует какой-либо план действий, нет задокументированной стратегии и чётко прописанных политических дефиниций, которые могли бы поспособствовать одержанию «победы».

Экс-президент не оставил без внимания экономические связи России и Украины. В 2014 году Россия была первым и главным партнёром страны, как и в 2015, 1016 и 2017… Ющенко даже задался вопросами: «Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?» Такие действия несимметричны и неадекватны.

На его взгляд, украинское руководство, пренебрегая некоторыми дипломатическими инструментами, которыми располагает, также отдаляет себя от какой-либо победы – украинцы не ведут себя как народ, требующий победы, они уже ведут себя как рабы.

К числу прочих ошибок он причислил также девальвацию национальной валюты в 350%, вторую в мире инфляцию — 48,5% и самую большую в Европе миграцию со времен Второй мировой.

Крым вошёл в состав России после референдума, который был проведён после госпереворота в 2014. В голосовании участвовала большая часть населения полуострова. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.