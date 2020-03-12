ИА «Ореанда-Новости».  Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарной сессии отметил, что «преимущество России - это не нефть и газ, а Владимир Путин», что он воспринимается другими государствами как лидер, способный развивать страну, двигать её вперёд и эффективно решать задачи. 

Также Вячеслав прокомментировал ситуацию с «началом травли» Валентины Терешковой, которая и была инициатором правки о возможности аннулировать президентские сроки. Он считает, что других государств не волнует то, что этими правками правительство «защитило права граждан, культуру, историю», они не хотят, чтобы РФ становилась сильнее, и именно поэтому начали травлю.