ИА «Ореанда-Новости». Была опубликована первая серия проекта «20 вопросов Владимиру Путину», который запустили ТАСС. В рамках многосерийного проекта планируется обсудить основные вопросы, касающиеся политической повестки в стране.

Первая серия была посвящена ситуации со сменой правительства, были определены основные задачи тех, кто пришёл к власти.

Президенту был задан вопрос о кандидатурах на пост премьер-министра, на что он ответил, было предложено три человека, среди них не было названо имя Мишустина. Инициативу поставить экс-главу налоговой службы на эту должность выдвинул сам Владимир Путин. Он также отметил, что не объявлял о планах смены правительства, потому что это остановило бы всю работу.

Относительно отношений с бывшим премьер-министром Медведевым президент заявил, что они продолжают работать в тандеме, просто «Дмитрий Анатольевич поменял направление своей деятельности».

В заключение Владимир Путин прокомментировал шутку о роспуске правительства, гуляющую в сети, назвав её смешной и добавив, что интернет интересная вещь, но не всегда точная.