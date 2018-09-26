ИА «Ореанда-Новости». Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вышел к трибуне Генеральной Ассамблеи ООН с опозданием и за считанные секунды вызвал смех у всех собравшихся в зале мировых лидеров.

Слова американского лидера о том, что ему удалось меньше чем за два года достигнуть больших результатов, чем его предшественники, занимавшие пост президента, за тот же период времени, были восприняты участниками с юмором.

Позже, в ходе своей встречи Трамп признался, что такой реакции не ожидал, но считает это нормальным.

Другие слова президента рассмешили уже исключительно немецкую делегацию. Официальные представители ФРГ не смогли сдержать смех, когда Дональд Трамп на полном серьёзе посоветовал Германии срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, потому что в противном случае она будет зависеть от России. Делегаты позже объяснили свою реакцию тем, что Трамп, по их мнению, использует фальшивые данные: договоры, заключённые между странами, предполагают разве что взаимозависимость, которая выгодна обеим сторонам, и американский лидер это знает, но хочет оказать поддержку собственной стране в бизнес-структурах.

В своём выступлении за трибуной ООН американский лидер также поделился своим видением путей развития других государств и мира в целом.

Трамп отметил, что на примере Венесуэлы можно убедиться, что социализм и коммунизм не приносят ничего кроме страдания и коррупции, и призвал всех присутствующих в зале не оставаться равнодушными и посодействовать восстановлению демократии в этой стране.

В первую очередь похваставшись силой и влиятельности Америки, которая была, на его взгляд, не такой сильной, богатой и безопасной, до момента его вступления в должность, он чётко изложил мировоззрение своей администрации, заявляя, что Америка всегда будет выбирать независимость и сотрудничество, предпочитая их глобальному управлению, контролю и доминированию.

Помимо этого, Трамп предельно ясно указал на то, что он готов с радостью поделить мир на страны, которые считает дружественными, и те, в которых видит недостойных врагов.

Таким образом, выступление, которое началось со смеха в зале, окончилось тем, что настроение стало в разы мрачнее.