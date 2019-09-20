20.09.2019, 13:12
Якутский шаман, который шел изгонять Путина, отправлен в психбольницу
ИА «Ореанда-Новости» Шаман из Якутии, Александр Габышев, ещё в марте этого года объявил о пешем ходе в Москву. По прибытию в столицу он собирался провести секретный обряд по изгнанию Путина из кремля.
Габышев был задержан 19 сентябре на пересечении границы Бурятии и Иркутской области, и после отправлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. В больнице с ним проведут экспертизы и в случае выявления патологий, окажут квалифицированную медицинскую помощь.
У Габышева есть много сторонников, так после задержания одного из них, 9 сентября в Улан-Удэ прошёл стихийный митинг, на котором были выдвинуты требования об отставке мэра.
Габышев был задержан 19 сентябре на пересечении границы Бурятии и Иркутской области, и после отправлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. В больнице с ним проведут экспертизы и в случае выявления патологий, окажут квалифицированную медицинскую помощь.
У Габышева есть много сторонников, так после задержания одного из них, 9 сентября в Улан-Удэ прошёл стихийный митинг, на котором были выдвинуты требования об отставке мэра.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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