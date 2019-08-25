ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Японии направило Южной Корее официальный протест в связи с проведением военных учений рядом со спорными островами Токто (по-японски – Такэсима). Дипломаты заявили о «неприемлемости» подобных действий и потребовали прекратить учения южнокорейских войск в регионе. Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кендзи Канасуги указал в заявлении, что острова, «очевидно, являются неотъемлемой частью Японии».

Архипелаг Токто, расположенный в Японском море, вплоть до начала XX века входил в состав единой Кореи. В 1905 году острова перешли к Японской империи. После окончания Второй мировой войны они были переданы Южной Корее. Власти Японии не признают этого акта, называя его незаконной оккупацией. Южнокорейские власти указывают на то, что острова Токто являются частью их территории как с юридической, так и с исторической точки зрения.