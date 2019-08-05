ИА «Ореанда-Новости». Япония выразила протест российской стоне и сообщила об этом через официальные каналы связи между странами. Поводом стали учебные действия по стрельбе российских военных на территории острова Кунашир. Он считается составной частью Курильского хребта. О несогласии с действиями России сообщил японский генеральный секретарь Ёшихидэ Суга.

«Мы собираем информацию об этом. Поскольку это связано с усилением российского военного присутствия на четырёх северных островах (так южная часть Курил называется в Токио) и противоречит нашей позиции на этих островах, мы протестовали по дипломатическим каналам », - сказал он.

Ещё со времен окончания Второй мировой войны нет мирного согласия между странами по вопросу Курильских островов. Япония намерена вернуть четыре острова: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир. Японское руководство выражает свои претензии опираясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя настороженность Токио военной деятельностью Российской Федерации на Южных Курилах, заявил, что российские вооруженные силы действуют исключительно на своей территории.



