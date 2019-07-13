ИА «Ореанда-Новости» Кандидат в депутаты Верховной рады Украины, в прошлом – лидер «Правого сектора» (националистической организации, запрещённой в России) Дмитрий Ярош предложил захватывать итальянцев, которые приезжают в страну.

Это стало реакцией на приговор, вынесенный итальянским судом в отношении Виталия Маркива. Бывший боец Вооружённых сил Украины Маркив был признан виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году и был приговорён к 24 годам лишения свободы.

Теперь Ярош написал в связи с этим в одной из социальных сетей: «Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину». Их, как считает националист, следует обвинить в участии в «незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР», затем «долго судить» и приговорить к пожизненному заключению. Представляет интерес ремарка Яроша о том, что данный план вполне реален, поскольку «украинские суды такие же продажные, как и итальянские».