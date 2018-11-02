Скандально известный депутат вновь ошарашил своими резкими высказываниями публику. Заявление он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, уточняя, что это его личное мнение.

По словам Дмитрия Петровского, пенсия должны выплачиваться только людям с ограниченными возможностями, всех же остальных он призывает работать и самостоятельно определять уровень жизни в старости.

«Я за отмену вообще понятия «пенсионный возраст» и структуры «Пенсионный фонд», каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию», - пишет депутат.

В комментариях собрались как согласные, так и категорически не согласные люди. Кто-то считает идею об отмене пенсии логичной, утверждая, что человек сам должен откладывать средства на старость, а не «транжирить», как это делают «любители гульнуть, отдохнуть и сделать пластику». Однако, есть и те, кто выражает свои мысли более категорично, приравнивая пенсию к «социальным завоеваниям предков».

Страница Дмитрия Петровского интересна и другими высказываниями. Так он призывает не сорить людей, обратившихся к нему из-за огромного количества накопленного мусора на участке, который никто нормально не убирает и не вывозит.

«Удивляют меня жители. Ребят, вы не слышали поговорку: «чисто не там, где метут, - а там, где не сорят»? Нет? Обратились ко мне жители дома по улице «....», типа не убирают площадку, спасибо Хартии и ее директору, площадку убрали, через день - что мы там видим? И опять с претензиями? Хлам и сор, кто виноват? Да, конечно, Хартия, по мнению жителей, это она опять намусорила, и вообще они должны. Ребят, а вы не должны? Быть аккуратными и не мусорить?»

Популярность Дмитрия Петровского начала расти после того, как он в апреле выложил видео, где на камеру растоптал свой iPad. Столь экспрессивный поступок депутат объяснил тем, что таким образом он отвечает всем Соединенным Штатам на санкции.