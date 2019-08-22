ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын заявил об отказе продлевать договор об обмене разведывательной информацией с Японией.

По его словам, в настоящее время пролонгирование соглашения не отвечает национальным интересам Южной Кореи. «Япония не смогла объяснить причины исключения Южной Кореи из числа доверенных торговых партнёров, сославшись на подрыв доверительных отношений между Сеулом и Токио, что повлекло за собой соответствующие изменения в сфере оборонного сотрудничества двух стран», – сказал Ким Ю Гын.

Страны подписали данный договор осенью 2016 года и ежегодно продлевали его действие. Его положения предусматривали обмен сведениями о военных угрозах со стороны КНДР. Подписание соглашения одобрил президент США Барак Обама, поскольку договор устанавливал трёхстороннее сотрудничество в сфере безопасности.

1 июля власти Японии решили ограничить поставки в Южную Корею химических компонентов, используемых для производства полупроводников и электронного оборудования, из-за подозрения в том, что Сеул экспортирует их в Северную Корею. В ответ Южная Корея исключила Японию из списка доверенных торговых партнёров и усилила контроль за экспортом.