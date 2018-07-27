ИА «Ореанда-Новости». Раннее пострадавшая от отравления в британском городе Солсбери Юлия Скрипаль, связалась со своей сестрой и сообщила, что вернётся в России, но случится это, когда поправится её отец Сергей Скрипаль, который также пострадал во время инцидента.



Юлия Скрипаль позвонила родственникам во вторник 24 июля. В этот день Елена Яковлева, бабушка Юлии Скрипаль и мать Сергея Скрипаля, отмечала юбилей – своё 90-летие. Это рассказала Виктория, сестра Юлии Скрипаль журналистам РИА Новости.

Девушка также передала суть разговора с сестрой. Со слов Виктории, Юлия Скрипаль сообщила, что у неё всё хорошо, и она вернётся домой, когда поправится отец, бывший офицер Главного разведывательного управления России.

– Говорила, что у нее все хорошо, появился интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется, – передала суть разговора Виктория.

Она также сообщила семье, что у Сергея Скрипаля в горле установлен трахеостома, который мешает ему говорить.

Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери, по утверждению британских властей, намеренно были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль. Данный инцидент вызвал международный скандал.

По мнению Лондона, к отравлению Скрипалей «Новичком» (опасным веществом А234) причастна Россия. Это заявление британских властей в Москве категорически отрицают.

По информации Марии Захаровой, представителя российского Министерства иностранных дел, властям Лондона было направлено около 60 дипломатических предложений допустить Россию к расследованию, а также дать возможность связаться с пострадавшими. Однако все предложение России о сотрудничестве и совместном расследовании британские власти проигнорировали.

При этом в секретной лаборатории Минобороны источник происхождения вещества, с которым контактировали Скрипали, установить не удалось. Это заявил глава британской секретной лаборатории.



